Лукашенко повторил риторику Кремля о ядерном оружии и "красных линиях"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, подражая лидеру РФ Владимиру Путину, пригрозил Западу применением ядерного оружия и очертил новые "красные линии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "БЕЛТА"

Детали: Как отмечается, он поблагодарил Путина за то, что тот заявил, что применит оружие массового поражения в случае нападения на Беларусь.

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"Как только они [НАТО] нападают на нас, мы используем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также "помечтал", что Россия, в случае возможного ответа Запада, применит весь свой ядерный арсенал и отметил, что в таком случае – "это уже мировая война".

Он отметил, что "красной линией" для Беларуси является государственная граница.

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"Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся", – добавил он.

Напомним: