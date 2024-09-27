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Лукашенко повторил риторику Кремля о ядерном оружии и "красных линиях"

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 27 сентября 2024, 16:12
Лукашенко повторил риторику Кремля о ядерном оружии и красных линиях
Путин и Лукашенко. Иллюстративное фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, подражая лидеру РФ Владимиру Путину, пригрозил Западу применением ядерного оружия и очертил новые "красные линии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "БЕЛТА"

Детали: Как отмечается, он поблагодарил Путина за то, что тот заявил, что применит оружие массового поражения в случае нападения на Беларусь.

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"Как только они [НАТО] нападают на нас, мы используем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также "помечтал", что Россия, в случае возможного ответа Запада, применит весь свой ядерный арсенал и отметил, что в таком случае – "это уже мировая война".

Он отметил, что "красной линией" для Беларуси является государственная граница.

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"Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся", – добавил он.

Напомним:

  • 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • В ответ на это, в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.

ЛукашенкоБеларусьПутинРосcия
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