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Зеленський почав зустріч з Трампом

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 27 вересня 2024, 17:09
Зеленський почав зустріч з Трампом
Фото з трансляції Sky news

Президент Володимир Зеленський та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зустрілися у п'ятницю в Нью-Йорку у Trump Tower.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський подякував Трампу за зустріч, згадавши, що з часу останньої їхньої особистої зустрічі минуло 5 років.

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"Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі "плану перемоги", – сказав президент України. 

Зеленський сказав, що тільки американці вирішують, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки після листопада, коли пройдуть вибори. "Тому я вирішив зустрітись з обома кандидатами", – сказав він.

Трамп сказав, що намагатиметься працювати з "обома сторонами", аби врегулювати конфлікт. "Ця країна проходить крізь пекло... Я ніколи не бачив нічого подібного на цю жахливу ситуацію", – зазначив він.

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Перед зустріччю із Зеленським Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.

Напередодні на брифінгу з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Камала Гарріс назвала політику кампанії Дональда Трампа щодо припинення війни з Росією "пропозицією капітуляції". 

Трамп відкинув критику Гарріс і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити "шоу жахів, яке триває". 

Читайте також: Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати.

ТрампЗеленський
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