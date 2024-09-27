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Зеленский начал встречу с Трампом

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 27 сентября 2024, 17:09
Зеленский начал встречу с Трампом
Фото из трансляции Sky news

Президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп встретились в пятницу в Нью-Йорке в Trump Tower.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский поблагодарил Трампа за встречу, вспомнив, что со времени последней их личной встречи прошло 5 лет.

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"Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали "плана победы", - сказал президент Украины.

Зеленский сказал, что только американцы решают, кто станет следующим президентом США, но уже сейчас важно обсудить совместные шаги после ноября, когда пройдут выборы. "Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами", – сказал он.

Трамп сказал, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт. "Эта страна проходит через ад... Я никогда не видел ничего подобного этой ужасной ситуации", – отметил он.

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Перед встречей с Зеленским Трамп отреагировал на косвенную критику своей соперницы Камалы Харрис его предложения по Украине.

Накануне на брифинге с Владимиром Зеленским в Вашингтоне Камала Харрис назвала политику кампании Дональда Трампа по прекращению войны с Россией "предложением капитуляции".

Трамп отверг критику Харрис и настаивал на том, что он лишь хочет остановить "шоу ужасов, которое продолжается".

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ТрампЗеленский
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