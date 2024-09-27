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Посольство України у Відні призупинило роботу через "замінування"

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 17:22
Посольство України у Відні призупинило роботу через замінування
фото зі сторінки посольства у Facebook

Посольство України у Відні 27 вересня отримало повідомлення про нібито замінування, через що змушене було призупинити нормальну роботу.

Джерело: "Європейська правда", офіційна сторінка дипмісії

Деталі: Повідомлення про нібито замінування будівлі посольства України в Австрії надійшло 27 вересня. 

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"Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті", – пояснили у посольстві.

Фахівці вже завершили обстеження будівлі та не виявили вибухових пристроїв, проте поліція рекомендувала протягом дня утриматися від відвідування будівлі.

У зв’язку з цим консульський відділ посольства відновить роботу вже після вихідних – у понеділок, 30 вересня.

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