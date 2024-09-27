Посольство Украины в Вене приостановило работу из-за "минирования"

фото со страницы посольства в Facebook

Посольство Украины в Вене 27 сентября получило сообщение о якобы заминировании, из-за чего вынуждено было приостановить нормальную работу.

Источник: "Европейская правда", официальная страница дипмиссии

Детали: Сообщение о якобы минировании здания посольства Украины в Австрии поступило 27 сентября.

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"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, провести проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", – пояснили в посольстве.

Специалисты уже завершили обследование здания и не обнаружили взрывных устройств, однако полиция рекомендовала в течение дня воздержаться от посещения здания.

В связи с этим консульский отдел посольства возобновит работу уже после выходных – в понедельник, 30 сентября.

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