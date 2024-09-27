Окупанти зранку обстрілюють Донеччину ракетами та артилерією: поранили 7 людей

27 вересня російська армія завдає ударів по Краматорському та Покровському районах: поранення отримали семеро цивільних людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Під приціл окупантів потрапив мікрорайон Високо-Іванівка Слов’янської громади. Попередньо, ворог обстріляв його з використанням "УМПБ Д-30 СН". Мінно-вибухових травм, перелому і струсу головного мозку зазнала подружня пара.

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Крім того, ЗС РФ, ймовірно, з артилерії атакували місто Мирноград, внаслідок чого отримав проникаючі поранення тіла 51-річний містянин.

Також війська держави-агресора декілька разів обстрілювали Костянтинівку. Тілесні ушкодження зазнали четверо жителів – жінки віком 37 і 61 рік й двоє 36 та 67-річні чоловіки. Постраждалі перебували поблизу торговельних об’єктів і за місцем мешкання. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок, торговельні об’єкти, кафе й магазин.