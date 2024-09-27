Оккупанты с утра обстреливают Донецкую область ракетами и артиллерией: ранены 7 человек

27 сентября российская армия наносит удары по Краматорскому и Покровскому районам Донецкой области: ранения получили семь гражданских людей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Под прицел оккупантов попал микрорайон Высоко-Ивановка Славянской общины. Предварительно, враг обстрелял его с использованием "УМПБ Д-30 СН". Минно-взрывные травмы, перелом и сотрясение головного мозга получила супружеская пара.

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Кроме того, ВС РФ, вероятно, из артиллерии атаковали город Мирноград, в результате чего получил проникающие ранения тела 51-летний горожанин.

Также войска государства-агрессора несколько раз обстреливали Константиновку. Телесные повреждения получили четверо жителей - женщины в возрасте 37 и 61 год и двое 36 и 67-летние мужчины. Пострадавшие находились вблизи торговых объектов и по месту жительства. В городе повреждены частные и многоквартирный дом, торговые объекты, кафе и магазин.