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Трамп заявив Зеленському, що в нього "дуже гарні стосунки" з Путіним

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 17:57
Трамп заявив Зеленському, що в нього дуже гарні стосунки з Путіним
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Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у п'ятницю знову висловив впевненість, що зможе швидко закінчити війну у разі своєї перемоги на виборах і заявив, що має "дуже гарні стосунки" із Зеленським і правителем РФ Володимиром Путіним. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Трамп пояснив, як йому вдасться досягти врегулювання війни. Він сказав, що має "дуже гарні стосунки" з Володимиром Зеленським та "дуже гарні відносини з президентом Путіним", і висловив сподівання, "що ми швидко отримаємо якусь розв’язку". 

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На репліку Трампа про відносини з Путіним Зеленський сказав: "Я сподіваюсь, що у нас кращі стосунки", на що Трамп відповів: "Для танго потрібні двоє".

"Сьогодні у нас буде гарна зустріч. Я думаю, той факт, що ми сьогодні зібралися, – дуже гарний знак", – сказав Дональд Трамп.

Він вкотре повторив, що у разі виграшу на виборах ще "задовго до 20-х чисел січня" – часу, коли переможець виборів офіційно приступить до виконання повноважень, – "ми зможемо щось придумати".

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"Це добре для обох сторін. Вже час. І, до речі, президент (Зеленський) також це знає. Він хоче чогось досягти", – сказав Дональд Трамп. 

Зеленський та Трамп зустрілися у п'ятницю в Нью-Йорку у Trump Tower.

Це відбулось після того, як республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Зустріч із Трампом практично зірвалася, проте зрештою республіканець погодився на особисті переговори з президентом України. 

ТрампЗеленськийПутін
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