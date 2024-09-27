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Трамп заявил Зеленскому, что у него "очень хорошие отношения" с Путиным

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 27 сентября 2024, 17:57
Трамп заявил Зеленскому, что у него очень хорошие отношения с Путиным
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в пятницу вновь выразил уверенность, что сможет быстро закончить войну в случае своей победы на выборах и заявил, что имеет "очень хорошие отношения" с Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Трамп объяснил, как ему удастся достичь мирного урегулирования. Он сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Владимиром Зеленским и "очень хорошие отношения с президентом Путиным", и выразил надежду, "что мы быстро получим какую-то развязку".

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На реплику Трампа об отношениях с Путиным Зеленский сказал: "Я думаю, что у нас лучшие отношения", на что Трамп ответил: "Для танго нужны двое".

"Сегодня у нас будет хорошая встреча. Я думаю, тот факт, что мы сегодня собрались, – очень хороший знак", – сказал Дональд Трамп.

Он в очередной раз повторил, что в случае выигрыша на выборах еще "задолго до 20-х чисел января" – времени, когда победитель выборов официально приступит к исполнению полномочий, – "мы сможем что-то придумать".

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"Это хорошо для обеих сторон. Уже пора. И, кстати, президент (Зеленский) также это знает. Он хочет чего-то достичь", – сказал Дональд Трамп.

Зеленский и Трамп встретились в пятницу в Нью-Йорке в Trump Tower.

Это произошло после того, как республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Встреча с Трампом практически сорвалась, однако в конце концов республиканец согласился на личные переговоры с президентом Украины.

ТрампЗеленскийПутин
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