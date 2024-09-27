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Угорщина долучиться до формату "за мир в Україні", який засновують Китай і Бразилія

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 19:07
Угорщина долучиться до формату за мир в Україні, який засновують Китай і Бразилія
Петер Сійярто. Фото з Facebook

Угорщина візьме участь у засновчій зустрічі ініціативи "Друзі миру" у Нью-Йорку, яку засновують Китай та Бразилія із закликом якнайшвидше почати перемовини для припинення війни в Україні.

Джерело: угорське агентство MTI, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Деталі: Сійярто заявив, що російсько-українська війна була однією з провідних тем у порядку денному Генасамблеї ООН.

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"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", – заявив Сійярто, додавши, що країни Глобального Півдня "втомился платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", та що країни Заходу, мовляв, лише підживлюють війну і ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію. 

Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні, та що там загалом вже 15 країн-учасниць, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія. 

"Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", – сказав Петер Сійярто. 

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Він зазначив, що Угорщина вітає ініціативу і готова брати участь у її роботі. 

Нагадаємо, йдеться про план з шести пунктів, який Китай і Бразилія оголосили наприкінці травня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною. 

УгорщинаБразиліяКитай
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