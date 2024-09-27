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Зеленський після зустрічі з Трампом: США можуть бути лідером мирних переговорів

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 19:58
Зеленський після зустрічі з Трампом: США можуть бути лідером мирних переговорів
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом сказав, що розраховує на підтримку Сполучених Штатів у мирному процесі. 

Джерело: "Європейська правда", Зеленський під час свого спілкування спільно з Дональдом Трампом з телеканалом Fox News

Деталі: Президент зауважив, що США є лідером підтримки України та державою-лідером у світі. 

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"Ми насправді цінуємо підтримку Сполучених Штатів. Ми вдячні США і американському народу. І звичайно, ми розуміємо, що Сполучені Штати можуть бути лідером будь-яких переговорів. Ви знаєте, у нас був мирний саміт і ми організовуємо ще один. Ми розраховуємо на підтримку", – сказав Зеленський. 

Він також зауважив, що "цю війну не треба було починати", проте зараз найважливіше зрозуміти, що російські війська перебувають на українській території. 

"Я думаю, що проблема в тому, що Путін убив стільки людей, і, звичайно, ми повинні зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території – це найголовніше для розуміння – він на нашій території. Як зупинити війну? Тиснути на нього так, як ми можемо", – сказав Зеленський.

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Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

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ТрампЗеленськийСШАпереговори
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