Зеленский после встречи с Трампом: США могут быть лидером мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский после встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом сказал, что рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в мирном процессе.

Источник: "Европейская правда", Зеленский во время своего общения совместно с Дональдом Трампом с телеканалом Fox News

Детали: Президент отметил, что США являются лидером поддержки Украины и государством-лидером в мире.

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"Мы на самом деле ценим поддержку Соединенных Штатов. Мы благодарны США и американскому народу. И конечно, мы понимаем, что Соединенные Штаты могут быть лидером любых переговоров. Вы знаете, у нас был мирный саммит и мы организовываем еще один. Мы рассчитываем на поддержку", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что "эту войну не надо было начинать", однако сейчас самое важное понять, что российские войска находятся на украинской территории.

"Я думаю, что проблема в том, что Путин убил столько людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы давить на него, чтобы он прекратил эту войну. Он на нашей территории – это самое главное для понимания – он на нашей территории. Как остановить войну? Давить на него так, как мы можем", – сказал Зеленский.

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Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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