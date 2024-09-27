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Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, той не відмовився

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 20:05
Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, той не відмовився
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Президент України Володимир Зеленський повторив запрошення до кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа особисто приїхати в Україну.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський на спільному брифінгу після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку

Деталі: Коли Трамп говорив про те, що в Україні загинуло багато людей і "багато прекрасних міст" лежать у руїнах і все це надзвичайно важко буде відбудувати, Зеленський втрутився з ремаркою: "Між іншим, Вам варто приїхати і подивитися на наші міста".

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Трамп на це непевно сказав "Так" (I will) і одразу продовжив свою думку про те, що "Україна чудова країна" і цієї війни мало б ніколи не бути. 

Кандидата від республіканців також спитали, чи очікувати ще однієї зустрічі між ним і Зеленським. Він не став цього виключати.  

"Це цілком можливо, але я думаю, що президент сказав найкраще: це війна, якої ніколи не мало статися", – сказав Трамп. 

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Також Дональд Трамп заявив, що виступає за справедливий для України мир, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку у Trump Tower відбувалася за день після різкого загострення, коли трампісти звинуватили українського президента у "втручанні у вибори" та допомозі Байдену через критику "мирного плану" Трампа. Спершу після того вважали, що зустріч Трампа і Зеленського вже не відбудеться, але в останній момент Трамп погодився на неї.

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ТрампЗеленськийУкраїна
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