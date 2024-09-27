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Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, тот не отказался

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 27 сентября 2024, 20:05
Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину, тот не отказался
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Президент Украины Владимир Зеленский повторил приглашение к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу лично приехать в Украину.

Источник: "Европейская правда", Зеленский на совместном брифинге после встречи с Трампом в Нью-Йорке

Детали: Когда Трамп говорил о том, что в Украине погибло много людей и "много прекрасных городов" лежат в руинах и все это чрезвычайно трудно будет отстроить, Зеленский вмешался с ремаркой: "Между прочим, Вам стоит приехать и посмотреть на наши города".

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Трамп на это неуверенно сказал "Да" (I will) и сразу продолжил свою мысль о том, что "Украина замечательная страна" и этой войны должно было бы никогда не быть.

Кандидата от республиканцев также спросили, ожидать ли еще одной встречи между ним и Зеленским. Он не стал этого исключать.

"Это вполне возможно, но я думаю, что президент сказал лучше всего: это война, которой никогда не должно было произойти", - сказал Трамп.

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Также Дональд Трамп заявил, что выступает за справедливый для Украины мир, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке в Trump Tower проходила через день после резкого обострения, когда трамписты обвинили украинского президента во "вмешательстве в выборы" и помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа. Сначала после этого считали, что встреча Трампа и Зеленского уже не состоится, но в последний момент Трамп согласился на нее.

ТрампЗеленскийУкраина
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