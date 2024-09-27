Сутичка між посадовцем НБУ та військовим: Нацбанк проведе власну перевірку і ухвалить рішення

Імовірно Павло Поляруш під час конфлікту, фото: скриншот з відео

Національний банк розпочав власну перевірку після інформації про сутичку між співробітником НБУ та військовим, після перевірки та даних від правоохоронців в НБУ обіцяють "ухвалити відповідні рішення".

Джерело: пресслужба НБУ

Дослівно: "Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, не пов’язаний з виконанням професійних обовʼязків та у неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням Голови НБУ розпочав власну службову перевірку, яка триває.

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За результатами цих заходів Правління Національного банку розгляне встановлені факти та ухвалить відповідні рішення".

Довідково: На сайті НБУ повідомляється, що Павло Поляруш є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України з 18 квітня 2023 року. За даними YouControl, він пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою.

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