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Сутичка між посадовцем НБУ та військовим: Нацбанк проведе власну перевірку і ухвалить рішення

Альона Мазуренко , "Українська правда"П'ятниця, 27 вересня 2024, 20:48
Сутичка між посадовцем НБУ та військовим: Нацбанк проведе власну перевірку і ухвалить рішення
Імовірно Павло Поляруш під час конфлікту, фото: скриншот з відео

Національний банк розпочав власну перевірку після інформації про сутичку між співробітником НБУ та військовим, після перевірки та даних від правоохоронців в НБУ обіцяють "ухвалити відповідні рішення".

Джерело: пресслужба НБУ

Дослівно: "Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, не пов’язаний з виконанням професійних обовʼязків та у неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням Голови НБУ розпочав власну службову перевірку, яка триває.

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За результатами цих заходів Правління Національного банку розгляне встановлені факти та ухвалить відповідні рішення".

Довідково: На сайті НБУ повідомляється, що Павло Поляруш є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України з 18 квітня 2023 року. За даними YouControl, він пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою.

Нагадаємо:

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  • 27 вересня білоруський доброволець Андрій Трацевський заявив про сутичку в Києві з, імовірно, очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павлом Полярушем. У поліції підтвердили факт конфлікту, не називаючи імен.
  • За словами Трацевського, топпосадовець НБУ був "явно напідпитку або під наркотиками мало не зніс мене на дорозі, потім перекрив проїжджу частину і продовжував сидіти з дівчиною в авто". Також він заявив, що Поляруш погрожував військовому "прострелити ноги" з нагородної зброї.
  • Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.
  • За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.
  • Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК "Погроза вбивством".

НБУЗбройні силиКиїв
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