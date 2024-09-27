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Стычка между чиновником НБУ и военным: Нацбанк проведет собственную проверку и примет решение

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Пятница, 27 сентября 2024, 20:48
Стычка между чиновником НБУ и военным: Нацбанк проведет собственную проверку и примет решение
Предположительно Павел Поляруш во время конфликта, фото: скриншот с видео

Национальный банк начал собственную проверку после информации о столкновении между сотрудником НБУ и военным, после проверки и данных от правоохранителей в НБУ обещают "принять соответствующие решения".

Источник: пресс-служба НБУ

Дословно: "Получив информацию об инциденте с участием сотрудника НБУ, не связанном с выполнением профессиональных обязанностей и в нерабочее время, Национальный банк обратился в правоохранительные органы для получения достоверных данных о его обстоятельствах и по поручению Председателя НБУ начал собственную служебную проверку, которая продолжается.

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По результатам этих мероприятий Правление Национального банка рассмотрит установленные факты и примет соответствующие решения".

Справочно: На сайте НБУ сообщается, что Павел Поляруш является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины с 18 апреля 2023 года. По данным YouControl, он связан отношениями с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Мудрой.

Напомним:

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  • 27 сентября белорусский доброволец Андрей Трацевский заявил о стычке в Киеве с, предположительно, главой управления работы с проблемными активами Нацбанка Павлом Полярушем. В полиции подтвердили факт конфликта, не называя имен.
  • По словам Трацевского, топ-чиновник НБУ был "явно навеселе или под наркотиками чуть не снес меня на дороге, потом перекрыл проезжую часть и продолжал сидеть с девушкой в авто". Также он заявил, что Поляруш угрожал военному "прострелить ноги" из наградного оружия.
  • Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра, у него изъяли оружие.
  • По данным полиции, после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.
  • Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга. Также полиция начала уголовное производство по ст. 129 УК "Угроза убийством".

НБУВооруженные силыКиев
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