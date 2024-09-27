Стычка между чиновником НБУ и военным: Нацбанк проведет собственную проверку и примет решение

Предположительно Павел Поляруш во время конфликта, фото: скриншот с видео

Национальный банк начал собственную проверку после информации о столкновении между сотрудником НБУ и военным, после проверки и данных от правоохранителей в НБУ обещают "принять соответствующие решения".

Источник: пресс-служба НБУ

Дословно: "Получив информацию об инциденте с участием сотрудника НБУ, не связанном с выполнением профессиональных обязанностей и в нерабочее время, Национальный банк обратился в правоохранительные органы для получения достоверных данных о его обстоятельствах и по поручению Председателя НБУ начал собственную служебную проверку, которая продолжается.

Реклама:

По результатам этих мероприятий Правление Национального банка рассмотрит установленные факты и примет соответствующие решения".

Справочно: На сайте НБУ сообщается, что Павел Поляруш является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины с 18 апреля 2023 года. По данным YouControl, он связан отношениями с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Мудрой.

Напомним:

РЕКЛАМА: