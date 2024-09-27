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Трамп після зустрічі з Зеленським лякає Третьою світовою в разі перемоги Гарріс

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 вересня 2024, 21:15
Трамп після зустрічі з Зеленським лякає Третьою світовою в разі перемоги Гарріс
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що у разі його програшу на виборах війна в Україні переросте у Третю світову. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Трамп відзначив, що провів "чудову зустріч" з президентом України Зеленським, та що якщо його оберуть президентом, війна між Росією та Україною "закінчиться швидко". 

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"Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і перейде в фазу Третьої світової війни. Товаришка Гарріс НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ, і не змогла. Нічого не зміниться, окрім того, що СМЕРТЬ і РУЙНУВАННЯ стануть тільки гіршими!", – написав Дональд Трамп (великі літери збережені відповідно до оригіналу).

Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

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ТрампЗеленськийСШАвибори
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