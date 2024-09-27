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Трамп после встречи с Зеленским пугает Третьей мировой в случае победы Харрис

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникПятница, 27 сентября 2024, 21:15
Трамп после встречи с Зеленским пугает Третьей мировой в случае победы Харрис
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат в президенты США от Республиканской партии после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что в случае его проигрыша на выборах война в Украине перерастет в Третью мировую.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в своей соцсети Truth Social

Детали: Трамп отметил, что провел "замечательную встречу" с президентом Украины Зеленским, и что если его изберут президентом, война между Россией и Украиной "закончится быстро".

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"Если нет, то эта война никогда не закончится и перейдет в фазу Третьей мировой войны. Товарищ Харрис НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, и не смогла. Ничего не изменится, кроме того, что СМЕРТЬ и РАЗРУШЕНИЕ станут только хуже!", – написал Дональд Трамп (большие буквы сохранены в соответствии с оригиналом).

Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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ТрампЗеленскийСШАвиборы
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