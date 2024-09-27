Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська армія завдала авіаударів по Харкову та Купʼянщині: постраждали дві людини

Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 вересня 2024, 21:26
Російська армія завдала авіаударів по Харкову та Купʼянщині: постраждали дві людини
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 27 вересня вдарили по Харкову та Куп’янському району, поранення отримали двоє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "27 вересня близько 16:00 ворог завдав авіаударів по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Вибухове поранення отримала 43-річна жінка".

Реклама:
 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: О 16:30 росіяни вдарили з тактичної авіації по селу Новоосинове Купʼянського району. Зафіксовано влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. На щастя, без постраждалих.

Попередньо, атаки по Купʼянщині були завдані ФАБ-250 з УМПК.

Близько 17:00 російські військові завдали авіаудару по Харкову. Авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Вибухову травму отримав 73-річний чоловік.

РЕКЛАМА:

Пошкоджено паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. За уточненими даними, удар по місту був нанесений УМПБ Д-30СН/

Харківвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
Харків
Росіяни скинули КАБ на приватний сектор у Харкові: п'ятеро постраждалих
У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок авіаудару по Харкову – ОВА
У Харкові з-під завалів деблокували тіло четвертої загиблої
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: