Російська армія завдала авіаударів по Харкову та Купʼянщині: постраждали дві людини

Російські війська 27 вересня вдарили по Харкову та Куп’янському району, поранення отримали двоє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "27 вересня близько 16:00 ворог завдав авіаударів по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Вибухове поранення отримала 43-річна жінка".

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фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: О 16:30 росіяни вдарили з тактичної авіації по селу Новоосинове Купʼянського району. Зафіксовано влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. На щастя, без постраждалих.

Попередньо, атаки по Купʼянщині були завдані ФАБ-250 з УМПК.

Близько 17:00 російські військові завдали авіаудару по Харкову. Авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Вибухову травму отримав 73-річний чоловік.

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Пошкоджено паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. За уточненими даними, удар по місту був нанесений УМПБ Д-30СН/