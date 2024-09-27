Российская армия нанесла авиаудары по Харькову и Купянщине: пострадали два человека

Российские войска 27 сентября ударили по Харькову и Купянскому району, ранения получили два человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "27 сентября около 16:00 враг нанес авиаудары по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждена жилая инфраструктура. Взрывное ранение получила 43-летняя женщина".

Реклама:

фото - харьковская областная прокуратура

Детали: В 16:30 россияне ударили из тактической авиации по селу Новоосиново Купянского района. Зафиксировано попадание в жилые дома, вспыхнули пожары. К счастью, без пострадавших.

Предварительно, атаки по Купянщине были нанесены ФАБ-250 с УМПК.

Около 17:00 российские военные нанесли авиаудар по Харькову. Авиабомба попала в открытую местность в Киевском районе. Взрывную травму получил 73-летний мужчина.

РЕКЛАМА:

Повреждены заборы и окна по меньшей мере 10 жилых домов. По уточненным данным, удар по городу был нанесен УМПБ Д-30СН/.