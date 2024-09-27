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Зеленський у США: План перемоги представлений, усе ключове для України – на столі у партнерів

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 вересня 2024, 21:49
Зеленський у США: План перемоги представлений, усе ключове для України – на столі у партнерів
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представив у США План перемоги і тепер на рівні команди українська сторона буде працювати над наповненням кожного кроку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 27 вересня

Пряма мова: "План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається.

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Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати. Готуємося до зустрічі в Німеччині у межах "Рамштайну" – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення".

Деталі: Він повідомив, що План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу: "Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є".

Також він додав, що Україна має нові домовленості щодо реконструкції – G7+ більш ніж 30 країн приєдналися та Євросоюз: "Це аналог нашого формату щодо безпеки: була безпекова декларація "сімки", і на її основі ми зробили безпекові угоди – уже 26, – які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни".

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Проте найголовніше – фронт: "Ми зробили все залежне від нас, від України, щоб максимально посилитись".

ЗеленськийвійнаСША
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