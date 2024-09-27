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Зеленский в США: План победы представлен, все ключевое для Украины – на столе у партнеров

Алена МазуренкоПятница, 27 сентября 2024, 21:49
Зеленский в США: План победы представлен, все ключевое для Украины – на столе у партнеров
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что представил в США План победы и теперь на уровне команды украинская сторона будет работать над наполнением каждого шага.

Источник: вечернее обращение Зеленского 27 сентября

Прямая речь: "План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины - это быстрый мир. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров, все рассматривается.

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Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать. Готовимся к встрече в Германии в рамках "Рамштайна" - это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов Плана победы. Спасибо Президенту Байдену за приглашение".

Детали: Он сообщил, что План победы был представлен обоим кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу: "Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину непосредственно. Именно так и есть".

Также он добавил, что Украина имеет новые договоренности по реконструкции - G7+ более 30 стран присоединились и Евросоюз: "Это аналог нашего формата по безопасности: была декларация по безопасности "семерки", и на ее основе мы сделали соглашения по безопасности - уже 26, - которые усиливают нас, пока мы еще не в НАТО. И теперь будут двусторонние документы со странами по реконструкции, по четким шагам каждой страны".

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Однако самое главное - фронт: "Мы сделали все зависящее от нас, от Украины, чтобы максимально усилиться".

ЗеленскийвойнаСША
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