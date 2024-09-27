Росіяни за вечір поранили 5 людей на Херсонщині

Російські війська ввечері атакували Херсонщину та обласний центр, поранені п’ятеро людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними ОВА, ввечері російський дрон скинув вибухівку на цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона – постраждав 58-річний чоловік та 82-річна жінка, також до лікарні доставили двох жінок, які постраждали через російський обстріл Херсона близько 17:20, – в момент удару вони перебували у будинку.

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Крім того, сили РФ близько 18:30 вдарили з артилерії по селищу Велетенське.

Дослівно: "Внаслідок обстрілу поранення дістав місцевий житель, який перебував на вулиці. В чоловіка – мінно-вибухова травма, уламкове поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Він – у важкому стані".