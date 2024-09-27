Россияне за вечер ранили 5 человек на Херсонщине

Российские войска вечером атаковали Херсонскую область и областной центр, ранены пять человек.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным ОВА, вечером российский дрон сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона – пострадал 58-летний мужчина и 82-летняя женщина, также в больницу доставили двух женщин, пострадавших из-за российского обстрела Херсона около 17:20, – в момент удара они находились в доме.

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Кроме того, силы РФ около 18:30 ударили из артиллерии по поселку Великанское.

Дословно: "В результате обстрела ранения получил местный житель, который находился на улице. У мужчины – минно-взрывная травма, осколочное ранение грудной клетки, живота, рук и ног. Он – в тяжелом состоянии".