На підступах до Києва ППО знищила близько півтора десятка "Шахедів" – КМВА

У КМВА повідомили, що близько 15 російських "Шахедів" атакували вночі Київ, усі дрони на підступах до столиці знищила ППО, в Оболонському районі зафіксували падіння уламків.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова Попка: "Десята повітряна атака на Київ з початку вересня! Як і майже під час всіх атак протягом місяця, цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА.

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Попередньо – без змін, ті самі дрони на кшталт "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями".

Деталі: Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.

За даними КМВА, приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці.

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Пряма мова Попка: "Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці.

Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила".