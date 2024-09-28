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На подступах к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков "Шахедов" – КГВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 сентября 2024, 06:26
На подступах к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков Шахедов – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА DEFENCE UA

В КГВА сообщили, что около 15 российских "Шахедов" атаковали ночью Киев, все дроны на подступах к столице уничтожила ПВО, в Оболонском районе зафиксировали падение обломков.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь Попко: "Десятая воздушная атака на Киев с начала сентября! Как и почти во время всех атак в течение месяца, этой ночью российская армия снова применила ударные БпЛА.

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Предварительно – без изменений, те же дроны вроде "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами".

Детали: Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

По данным КГВА, примерно полтора десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы.

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Прямая речь Попка: "Предварительно, зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы.

В результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала".

КиевПВОбеспилотники
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