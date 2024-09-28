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США оголосили про завершення військової місії в Іраку

Ольга Глущенко Субота, 28 вересня 2024, 07:24
США оголосили про завершення військової місії в Іраку
ілюстративне фото Getty Images

Уряди США та Іраку оприлюднили заяву про згортання військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку протягом року.

Джерело: спільна заява США та Іраку

Деталі: Заява містить три пункти, у першому з яких вказується, що завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Проте в заяві не уточняють масштабу виведення військ.

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У документі зазначається, що відбудеться перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили і зберігати тиск на ІДІЛ.

Дослівно: "По-друге: оскільки Ірак є ключовим членом Коаліції, а також з метою запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, і за умови дотримання умов на місцях і консультацій між Іраком, США і членами Коаліції, військова місія Коаліції, що діє в Сирії… продовжиться до вересня 2026 року.

По-третє: Вища військова комісія зобов'язується сформулювати процедури, необхідні для досягнення того, що зазначено у вищезазначених пунктах, терміни і механізми їх виконання, включаючи процедури забезпечення фізичного захисту радників Коаліції, присутніх в Іраку протягом перехідного періоду, відповідно до Конституції і законів Іраку. Практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися".

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Деталі: У заяві також додали, що Ірак подякував коаліції за підтримку і допомогу, надану іракським силам безпеки для протистояння цій спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку.

Дослівно: "Ми наголошуємо на необхідності продовження всіх зусиль для того, щоб загроза з боку цієї терористичної організації жодним чином не повернулася".

"Цей історичний перехід знаменує собою десятиріччя з часу формування військової місії Коаліції в Іраку, і Ірак продовжує взаємодіяти зі Сполученими Штатами та іншими членами коаліції з метою встановлення двосторонніх відносин у сфері безпеки, де це доцільно".

Що передувало: США та Ірак провели взимку в Багдаді перший раунд офіційних переговорів про вихід американських військ з країни.

Очікувалося, що на цьому тижні США оголосять про довгоочікувану угоду з Іраком щодо скорочення присутності американських військ в країні.

СШАІрак
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