США объявили о завершении военной миссии в Ираке

Правительства США и Ирака обнародовали заявление о сворачивании военной миссии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке в течение года.

Источник: совместное заявление США и Ирака

Детали: Заявление содержит три пункта, в первом из которых указывается, что завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года. Однако в заявлении не уточняют масштаба вывода войск.

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В документе отмечается, что произойдет переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

Дословно: "Во-вторых: поскольку Ирак является ключевым членом Коалиции, а также с целью предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, и при условии соблюдения условий на местах и консультаций между Ираком, США и членами Коалиции, военная миссия Коалиции, действующей в Сирии... продолжится до сентября 2026 года.

В-третьих: Высшая военная комиссия обязуется сформулировать процедуры, необходимые для достижения того, что указано в вышеупомянутых пунктах, сроки и механизмы их выполнения, включая процедуры обеспечения физической защиты советников Коалиции, присутствующих в Ираке в течение переходного периода, в соответствии с Конституцией и законами Ирака. Практические шаги по выполнению этих обязательств уже начались".

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Детали: В заявлении также добавили, что Ирак поблагодарил коалицию за поддержку и помощь, оказанную иракским силам безопасности для противостояния этой общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

Дословно: "Мы подчеркиваем необходимость продолжения всех усилий для того, чтобы угроза со стороны этой террористической организации никоим образом не вернулась".

"Этот исторический переход знаменует собой десятилетие со времени формирования военной миссии Коалиции в Ираке, и Ирак продолжает взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими членами коалиции с целью установления двусторонних отношений в сфере безопасности, где это целесообразно".

Что предшествовало: США и Ирак провели зимой в Багдаде первый раунд официальных переговоров о выходе американских войск из страны.

Ожидалось, что на этой неделе США объявят о долгожданном соглашении с Ираком по сокращению присутствия американских войск в стране.