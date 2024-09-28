Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США объявили о завершении военной миссии в Ираке

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 сентября 2024, 07:24
США объявили о завершении военной миссии в Ираке
иллюстративное фото Getty Images

Правительства США и Ирака обнародовали заявление о сворачивании военной миссии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке в течение года.

Источник: совместное заявление США и Ирака

Детали: Заявление содержит три пункта, в первом из которых указывается, что завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года. Однако в заявлении не уточняют масштаба вывода войск.

Реклама:

В документе отмечается, что произойдет переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

Дословно: "Во-вторых: поскольку Ирак является ключевым членом Коалиции, а также с целью предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, и при условии соблюдения условий на местах и консультаций между Ираком, США и членами Коалиции, военная миссия Коалиции, действующей в Сирии... продолжится до сентября 2026 года.

В-третьих: Высшая военная комиссия обязуется сформулировать процедуры, необходимые для достижения того, что указано в вышеупомянутых пунктах, сроки и механизмы их выполнения, включая процедуры обеспечения физической защиты советников Коалиции, присутствующих в Ираке в течение переходного периода, в соответствии с Конституцией и законами Ирака. Практические шаги по выполнению этих обязательств уже начались".

РЕКЛАМА:

Детали: В заявлении также добавили, что Ирак поблагодарил коалицию за поддержку и помощь, оказанную иракским силам безопасности для противостояния этой общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

Дословно: "Мы подчеркиваем необходимость продолжения всех усилий для того, чтобы угроза со стороны этой террористической организации никоим образом не вернулась".

"Этот исторический переход знаменует собой десятилетие со времени формирования военной миссии Коалиции в Ираке, и Ирак продолжает взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими членами коалиции с целью установления двусторонних отношений в сфере безопасности, где это целесообразно".

Что предшествовало: США и Ирак провели зимой в Багдаде первый раунд официальных переговоров о выходе американских войск из страны.

Ожидалось, что на этой неделе США объявят о долгожданном соглашении с Ираком по сокращению присутствия американских войск в стране.

СШАИрак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
США
Из-за урагана в США погибло более 40 человек
В Пентагоне говорят, что Израиль не предупреждал США об ударе по Бейруту
Блинкен о заявлениях Китая относительно мира в Украине: Расходятся с действиями
Последние новости
10:41
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
Все новости...
Реклама:
Реклама: