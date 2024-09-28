Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти втратили ще півтори тисячі військових

Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 08:22
Окупанти втратили ще півтори тисячі військових
фото: генштаб

За добу 27 вересня російські окупанти втратили 1470 своїх військових, а також 42 броньованих машини та понад 50 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 650640 (+1470) осіб,
  • танків /nks ‒ 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем – 18733 (+55) од,
  • РСЗВ – 1203 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16093 (+62),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3291 (+99)

Дані уточнюються.

втрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
втрати у війні
ЗСУ за добу відмінусували 1 370 загарбників і 21 танк
ЗСУ відмінусували 1400 окупантів і 71 артсистему за добу
ЗСУ за добу відмінусували 74 артилерійські системи окупантів і 1 250 ворожих солдатів
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина, ще двоє постраждали
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: