Оккупанты потеряли еще полторы тысячи военных
Суббота, 28 сентября 2024, 08:22
За сутки 27 сентября российские оккупанты потеряли 1470 своих военных, а также 42 бронированных машины и более 50 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
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- личного состава - около 650640 (+1470) человек,
- танков /nks - 8860 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17438 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 18733 (+55) ед,
- РСЗО - 1203 (+4) ед,
- средства ПВО - 961 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62),
- крылатые ракеты - 2610 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+0) ед,
- специальная техника - 3291 (+99)
Данные уточняются.