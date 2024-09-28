Росіяни двічі вдарили по лікарні у Сумах: шестеро загиблих

Уранці 28 вересня ворог двічі завдав удару по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед", загинули шестеро людей.

Джерело: Сумська ОВА, Повітряні сили, глава МВС Ігор Клименко

Деталі: За даними влади, є постраждалі.

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Оновлено: Пізніше ОВА повідомила, що відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі.

Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор.

За даними Повітряних сил, окупанти також скинули КАБ на Сумську область.

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Пізніше Клименко розповів, що у Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу.

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову вдарив.

Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.

Прокуратура згодом опублікувала дані слідства.

Близько 07:35 год окупанти завдали авіаударів БПЛА типу "Шахед" по медичному закладу в Сумах.

На момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

За попередньою інформацією, унаслідок першої атаки ворога 1 людина загинула та 10 травмовано.

Близько 08:25 год, коли на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуйовували хворих, ворог наніс ще один авіаудар, де загинули інші п'ятеро людей.