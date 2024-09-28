Россияне дважды ударили по больнице в Сумах: шестеро погибших

Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в Сумах, применив БпЛА типа "Шахед", погибли шесть человек.

Источник: Сумская ОВА, Воздушные силы, глава МВД Игорь Клименко

Детали: По данным властей, есть пострадавшие.

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Обновлено: Позже ОВА сообщила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.

Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор.

По данным Воздушных сил, оккупанты также сбросили КАБ на Сумскую область.

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Позже Клименко рассказал, что в Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению.

В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда, во время эвакуации больных, враг снова ударил.

По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен.

Прокуратура впоследствии опубликовала данные следствия.

Около 07:35 ч оккупанты нанесли авиаудары БПЛА типа "Шахед" по медицинскому учреждению в Сумах.

На момент взрывов в больнице находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных, и 38 работников заведения.

По предварительной информации, в результате первой атаки врага 1 человек погиб и 10 травмированы.

Около 08:25 ч, когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар, где погибли другие пять человек.