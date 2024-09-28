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Над Україною збиті дві ракети та 69 "Шахедів"

Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 08:38
Над Україною збиті дві ракети та 69 Шахедів
фото: ПС

В результаті протиповітряного бою уночі на 28 вересня збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed"

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Окрім 69 збитих, ще один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України.

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Уточнюється, що загалом РФ запустила 77 засобів:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
  • 73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, мис Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

ППОПовітряні сили ЗСУШахед
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