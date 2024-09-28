Над Украиной сбиты две ракеты и 69 "Шахедов"
Суббота, 28 сентября 2024, 08:38
В результате противовоздушного боя ночью на 28 сентября сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed"
Источник: Воздушные силы
Детали: Кроме 69 сбитых, еще один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локационно потеряны на территории Украины.
Реклама:
Уточняется, что в целом РФ запустила 77 средств:
- две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;
- 73 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.
Отражали воздушное нападение в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.