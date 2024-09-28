Над Украиной сбиты две ракеты и 69 "Шахедов"

В результате противовоздушного боя ночью на 28 сентября сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed"

Источник: Воздушные силы

Детали: Кроме 69 сбитых, еще один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локационно потеряны на территории Украины.

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Уточняется, что в целом РФ запустила 77 средств:

две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;

73 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.

Отражали воздушное нападение в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.