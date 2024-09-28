Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Украиной сбиты две ракеты и 69 "Шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 08:38
Над Украиной сбиты две ракеты и 69 Шахедов
фото: ВС

В результате противовоздушного боя ночью на 28 сентября сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed"

Источник: Воздушные силы

Детали: Кроме 69 сбитых, еще один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локационно потеряны на территории Украины.

Реклама:

Уточняется, что в целом РФ запустила 77 средств:

  • две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;
  • 73 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.

Отражали воздушное нападение в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

ПВОВоздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
ПВО
На подступах к Киеву ПВО уничтожила около полутора десятков "Шахедов" – КГВА
На подступах к Киеву и в области работала ПВО по вражеским беспилотникам
Силы обороны сбили 24 ударных дрона РФ из 32, один "Шахед" залетел в Румынию
Последние новости
10:41
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
10:35
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
Все новости...
Реклама:
Реклама: