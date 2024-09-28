Борреля обурили слова Трампа щодо недостатньої допомоги Україні з боку ЄС

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відрегаував на озвучені кандидатом у президенти США тези про недостатню участь Європи у допомозі Україні.

Джерело: "Укрінформ", "Європейська правда"

Деталі: За його словами, допомога, яку ЄС надав Україні після початку російського повномасштабного вторгнення, не є малою.

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"Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше за вас (американців – ред.). Це вже понад 130 мільярдів євро", – зазначив Боррель.

Він нагадав, що військова частина наданої країнами ЄС допомоги становить 45 мільярдів євро, що менше від того, що надають США, але водночас "не є малою сумою".

Крім того, топдипломат ЄС наголосив, що у політичному вимірі ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що, за словами Борреля, було "немислимим" до початку повномасштабної російської війни.

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Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців, додав він.

Нещодавно Трамп повторив неодноразово спростовану тезу про те, що США дали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа – "лише невелику частку від цієї суми". І звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що він навіть не намагався змінити ситуацію.

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