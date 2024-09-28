Борреля возмутили слова Трампа относительно недостаточной помощи Украине со стороны ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ответил на озвученные кандидатом в президенты США тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине.

Источник: "Укринформ", "Европейская правда"

Детали: По его словам, помощь, которую ЕС предоставил Украине после начала российского полномасштабного вторжения, не является малой.

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"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, – европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас (американцев – ред.). Это уже более 130 миллиардов евро", – отметил Боррель.

Он напомнил, что военная часть предоставленной странами ЕС помощи составляет 45 миллиардов евро, что меньше того, что предоставляют США, но в то же время "не является малой суммой".

Кроме того, топ-дипломат ЕС отметил, что в политическом измерении ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что, по словам Борреля, было "немыслимым" до начала полномасштабной российской войны.

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Просто сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти пять миллионов беженцев, добавил он.

Недавно Трамп повторил неоднократно опровергнутый тезис о том, что США дали Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа – "лишь небольшую долю от этой суммы". И обвинил Байдена в том, что он даже не пытался изменить ситуацию.

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