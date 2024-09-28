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Майже 40 цивільних поранені у трьох областях за добу

Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 10:19
Майже 40 цивільних поранені у трьох областях за добу
фото: ова

У Херсонській, Харківській та Донецькій областях поранені 38 цивільних, зокрема дві дитини, ще одна людина вбита.

Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 27 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Новому.

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Ще 14 людей в області за добу дістали поранення, зокрема 7 у Добропіллі, 4 у Костянтинівці, 2 у Слов’янську та 1 у Мирнограді.

Облпрокуратура додала, що у Добропіллі війська РФ поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали чоловіки віком від 30 до 79 років, 72-річна дружина одного з них та ще одна жінка 65 років.

У Харкові та області в п’ятницю поранені троє людей.

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А вже о 5:20 28 вересня внаслідок обстрілу села Новоосинове пошкоджено приватний будинок. Постраждали ще двоє – 68-річний чоловік та 68-річна жінка.

Через російську агресію в Херсонській області 19 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 63 приватні будинки.

Також окупанти пошкодили господарчі споруди,  сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Харківська областьХерсонська областьДонецька областьобстріл
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