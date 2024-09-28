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Почти 40 гражданских ранены в трех областях за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 10:19
Почти 40 гражданских ранены в трех областях за сутки
фото: ова

В Херсонской, Харьковской и Донецкой областях ранены 38 гражданских, в том числе два ребенка, еще один человек убит.

Источник: Донецкая ОВА, Харьковская ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 27 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Новом.

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Еще 14 человек в области за сутки получили ранения, в том числе 7 в Доброполье, 4 в Константиновке, 2 в Славянске и 1 в Мирнограде.

Облпрокуратура добавила, что в Доброполье войска РФ попали по многоквартирным и частным домам, где в своих домах пострадали мужчины в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летняя жена одного из них и еще одна женщина 65 лет.

В Харькове и области в пятницу ранены три человека.

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А уже в 5:20 28 сентября в результате обстрела села Новоосиново поврежден частный дом. Пострадали еще двое - 68-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Из-за российской агрессии в Херсонской области 19 человек получили ранения, из них - 2 ребенка.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 63 частных дома.

Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили.

Харьковская областьХерсонская областьДонецкая областьобстрел
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