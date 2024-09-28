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США ретельно вивчають український План перемоги – Блінкен

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 12:59
США ретельно вивчають український План перемоги – Блінкен
фото: getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська адміністрація вивчає План перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні.

Джерело: "Голос Америки", "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи отримає Київ в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для далекобійних ударів по військових об'єктах РФ, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

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"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – сказав держсекретар.

Він наголосив, що президент Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

"Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", – додав Блінкен.

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За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії.

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СШАмир
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