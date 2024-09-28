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США тщательно изучают украинский План победы - Блинкен

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 12:59
США тщательно изучают украинский План победы - Блинкен
фото: getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация изучает План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме в Вашингтоне.

Источник:олос Америки", "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, получит ли Киев в будущем разрешение на использование западного оружия для дальнобойных ударов по военным объектам РФ, Блинкен ответил, что администрация и партнеры Украины теперь изучают подробности этого плана и, при необходимости, рассматривают "дополнительные действия", чтобы помочь украинцам достичь победы.

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"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы сделать, – если нужно, – дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", – сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что президент Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

"Он также стремится убедиться, что они имеют то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", – добавил Блинкен.

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По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского о победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.

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СШАмир
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