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Курська операція створила проблему для Путіна – топпосадовець НАТО

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 14:35
Курська операція створила проблему для Путіна – топпосадовець НАТО
фото: Getty images

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер вважає, що операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Джерело: Бауер в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи перебіг війни РФ проти України, Бауер сказав, що на сьогодні в обох сторін однакові проблеми, зокрема, кадрова, проблема з навчанням новобранців та пошук нових можливостей і боєприпасів.

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Бауер прогнозує, що "коли буде найвідповідніший момент – і це оцінка – росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи".

"Курськ – це гарний приклад, де проводився контрнаступ, і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ", – констатував топвійськовий.

Водночас він зазначив, що в результаті курського контрнаступу для України "є низка успіхів", хоча "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".

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"Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область. І це не так сталося, як, напевно, всі думали", – вважає Бауер.

Він також пояснив, що на операцію в Курській області РФ потрібно "дивитися багатошарово: на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".

"Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії. Це погано. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курськ чи ні?", – додав Бауер.

Водночас він констатував, що на Донбасі росіяни "повільно з великими втратами просуваються вперед".

"Це не величезні досягнення, але це досягнення. І Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися", – сказав він.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що  Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.

Курська область НАТО
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