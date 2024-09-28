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Курская операция создала проблему для Путина – топ-чиновник НАТО

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 14:35
Курская операция создала проблему для Путина – топ-чиновник НАТО
фото: Getty images

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр считает, что операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для кремлевского правителя Владимира Путина.

Источник: Бауэр в интервью "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Комментируя ход войны РФ против Украины, Бауэр сказал, что на сегодня у обеих сторон одинаковые проблемы, в частности, кадровая, проблема с обучением новобранцев и поиск новых возможностей и боеприпасов.

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Бауэр прогнозирует, что "когда будет подходящий момент – и это оценка – россияне попытаются наступать, а Украина будет рассматривать контрнаступления".

"Курск – это хороший пример, где проводилось контрнаступление, и куда вторглась Украина. Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России через логистические линии, проходящие через Курск", – констатировал топ-военный.

В то же время он отметил, что в результате курского контрнаступления для Украины "есть ряд успехов", хотя "некоторые вещи происходят, скорее всего, не так, как планировалось, как задумано".

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"Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск с Донбасса в Курскую область. И это не так произошло, как, наверное, все думали", – считает Бауэр.

Он также пояснил, что на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".

"Если смотреть на стратегическом уровне, то Украина создает для России стратегическую дилемму. Когда Путин говорит, что он защищает родину, он в этом не преуспевает, потому что Украина сейчас у России. Это плохо. Поэтому я считаю, что это разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, "что мы будем делать с этим", "мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет?", – добавил Бауэр.

В то же время он констатировал, что на Донбассе россияне "медленно с большими потерями продвигаются вперед".

"Это не огромные достижения, но это достижения. И Украина продолжает очень мужественно и в основном очень эффективно защищаться", – сказал он.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.

Читайте также статью "ЕвроПравды" об изменениях нарративов в ЕС из-за событий на Курщине.

Курская область НАТО
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