Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку – Волошин

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що розвідка та військові знають про плани росіян штурмувати Запорізький напрямок.

Джерело: Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова Волошина: "Підготовка росіян до штурмових дій ведеться на Запорізькому напрямку, зокрема, в районі Приютного. За даними нашої розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях.

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Окрім того, кілька днів тому з автомобільної бази автомобільного транспорту Південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які застосовуються саме для проведення таких штурмових дій, коли штурми ведуться малими групами піхоти.

Це такі ознаки підготовки до того, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії".

Деталі: Окрім того, наголосив Волошин, на передових позиціях ворог зосереджує особовий склад штурмових груп, тому ЗСУ чекають активізації росіян на цьому напрямку.

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Військовий наголосив, що йдеться саме про штурмові, а не наступальні дії, де потрібно зосереджувати більші сили. Росія намагається покращити цим своє тактичне положення.