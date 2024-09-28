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Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении - Волошин

Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 14:59
Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении - Волошин
фото: генштаб

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что разведка и военные знают о планах россиян штурмовать Запорожское направление.

Источник: Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь Волошина: "Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного. По данным нашей разведки, враг сосредотачивает личный состав, который планирует задействовать в штурмовых действиях.

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Кроме того, несколько дней назад с автомобильной базы автомобильного транспорта Южного округа РФ оккупанты получили 25 легких автомобилей багги, которые применяются именно для проведения таких штурмовых действий, когда штурмы ведутся малыми группами пехоты.

Это такие признаки подготовки к тому, что на Запорожском направлении будут в недалеком будущем проводиться штурмовые действия".

Детали: Кроме того, отметил Волошин, на передовых позициях враг сосредоточивает личный состав штурмовых групп, поэтому ВСУ ждут активизации россиян на этом направлении.

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Военный подчеркнул, что речь идет именно о штурмовых, а не наступательных действиях, где нужно сосредотачивать большие силы. Россия пытается улучшить этим свое тактическое положение.

Запорожская областьвойна
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