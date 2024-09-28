ГУР: У Росії ліквідували полковника, який займався підготовкою операторів "Шахедів"

27 вересня у місті Коломна Московської області РФ знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Коломєйцева, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідників, 51-річний Коломєйцев керував 924 Державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "Шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА.

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ГУР наголошує, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

Дослівно: "ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата".