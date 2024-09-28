ГУР: В России ликвидировали полковника, который занимался подготовкой операторов "Шахедов"

27 сентября в городе Коломна Московской области РФ уничтожен полковник российской оккупационной армии Алексей Коломейцев, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведчиков, 51-летний Коломейцев руководил 924 Государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "Шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА.

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ГУР отмечает, что оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.

Дословно: "ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление будет справедливое возмездие".