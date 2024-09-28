Верховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді
Субота, 28 вересня 2024, 17:45
Внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.
Джерело: Верховний Суд
Дослівно: "Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко".
Реклама:
Деталі: Суд також опублікував фото Лобойка.
Що передувало: У суботу вдень у Козачій Лопані на Харківщині ворожий безпілотник влучив у автомобіль: загинув суддя Верховного Суду, троє жінок дістали поранення. Ім'я судді не називалося.