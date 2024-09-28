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Верховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 17:45
Верховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді
Леонід Лобойко, фото: Верховний Суд

Внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Джерело: Верховний Суд

Дослівно: "Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко".

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Деталі: Суд також опублікував фото Лобойка. 

Що передувало: У суботу вдень у Козачій Лопані на Харківщині ворожий безпілотник влучив у автомобіль: загинув суддя Верховного Суду, троє жінок дістали поранення. Ім'я судді не називалося.

Верховний судХарківська областьвійна
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