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Верховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 17:45
Верховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи
Леонид Лобойко, фото: Верховный Суд

В результате атаки вражеского дрона на Харьковщине погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.

Источник: Верховный Суд

Дословно: "Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко".

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Детали: Суд также опубликовал фото Лобойко.

Что предшествовало: В субботу днем в Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский беспилотник попал в автомобиль: погиб судья Верховного Суда, трое женщин получили ранения. Имя судьи не называлось.

Верховный судХарьковская областьвойна
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