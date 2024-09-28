Верховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи
Суббота, 28 сентября 2024, 17:45
В результате атаки вражеского дрона на Харьковщине погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко.
Источник: Верховный Суд
Дословно: "Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко".
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Детали: Суд также опубликовал фото Лобойко.
Что предшествовало: В субботу днем в Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский беспилотник попал в автомобиль: погиб судья Верховного Суда, трое женщин получили ранения. Имя судьи не называлось.