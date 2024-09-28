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Росіяни вбили суддю Верховного Суду атакою дрона на Харківщині

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 17:00
Росіяни вбили суддю Верховного Суду атакою дрона на Харківщині
постраждалий автомобіль, фото прокуратури

У суботу вдень у Козачій Лопані на Харківщині ворожий безпілотник влучив у автомобіль: загинув суддя Верховного Суду, троє жінок дістали поранення.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Синєгубова: "Близько 13:00 окупанти вдарили по Козачій Лопані Харківського району.

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Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Ще троє жінок отримали поранення, госпіталізовані до медичного закладу".

Деталі: Харківська обласна прокуратура повідомила, що загиблий чоловік – суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль "Mitsubishi Lancer" у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ.

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61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

фото прокуратури
фото прокуратури

Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні".

Деталі: У прокуратурі додали, що уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.

Оновлено: Згодом Верховний Суд повідомив, що загиблий - суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Харківська областьвійна
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