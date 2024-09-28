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Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині: 3 загиблих, є поранені

Катерина ТищенкоСубота, 28 вересня 2024, 18:08
Росіяни вдарили по Слатиному на Харківщині: 3 загиблих, є поранені
Слатине на Харківщині, deepstatemap

Внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному на Харківщині загинули троє людей, щонайменше троє дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному загинули троє людей".

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Деталі: Як повідомив згодом голова ОВА, щонайменше троє людей отримали поранення. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Синєгубов зазначив, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, пошкоджений заклад освіти, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці.

Харківська областьвійна
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